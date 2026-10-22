Dzień: czwartek, 22 października 2026 Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Czwartek XXIX tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Berek pisma z KPRP jeszcze nie dostał, ale odpowiedź już przygotował

Maciej Berek najwyraźniej postanowił udzielić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu „kolejnej lekcji prawa”. Były minister w rządzie Donalda Tuska, wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, zarzuca głowie państwa przekraczanie kompetencji. Co ciekawe, podczas rozmowy w RMF FM przedstawił nawet odpowiedź na pismo Kancelarii Prezydenta. Drobny szczegół? Jak sam przyznał, żadnego takiego pisma nie otrzymał.

2 min czytania
Maciej Berek
Maciej Berek · fot. Screenshot - YouTube (KPRM)

W czwartkowej rozmowie na antenie RMF FM Berek odniósł się do wątpliwości dotyczących jego wymaganego stażu zawodowego jako radcy prawnego.

„Przedstawiciele prezydenta, którzy mówią: chcielibyśmy, żeby prezydent, prezydent chciałby teraz sprawdzić, zweryfikować, próbuje sobie przypisać kompetencje, których nie ma” – przekonywał.

Były minister stwierdził również, że działania takie byłyby „nieumocowane prawnie”.

„Prawniczy” spektakl Berka

Berek zaprezentował nawet „gotową receptę” na ewentualne pytania Pałacu Prezydenckiego.

„Ja bym odpowiedział jednozdaniowym pismem: proszę o wskazanie podstawy prawnej podejmowanych działań” – zapowiedział.

Problem w tym, że chwilę później przyznał:

„Ze strony ani prezydenta, ani przedstawiciela prezydenta nie było żadnej, żadnej korespondencji, żadnej oficjalnej odpowiedzi”.

Wygląda więc na to, że były minister zdążył już przygotować prawniczą ripostę na korespondencję, która istnieje na razie wyłącznie w jego wyobraźni. Trzeba przyznać, że tempo polemiki imponujące.

Tymczasem prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie domaga się wyjaśnienia kwestii wymaganego dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego Berka.

„My ciągle w Pałacu Prezydenckim czekamy na dopełnienie obowiązku, czyli potwierdzenie 10 lat pracy pana ministra Berka jako radcy prawnego” – oświadczył prezydent.

Berek przedstawił wcześniej zaświadczenie samorządu radcowskiego potwierdzające okresy zgłoszonego wykonywania zawodu. Spór dotyczy jednak zarówno oceny tych dokumentów, jak i uprawnień prezydenta do weryfikowania kandydatury.

Przypomnijmy, że 14 października Berek „złożył ślubowanie” w Sejmie pod nieobecność prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki nie uznaje tej procedury za skuteczną.

Były minister zarzuca dziś prezydentowi przekraczanie kompetencji, choć sam pozostaje uczestnikiem sporu o prawne skutki własnego ślubowania. Trudno o lepszy materiał na polityczną tragikomedię a nawet tanią burleskę.

Źródło: mp/RMF FM, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej