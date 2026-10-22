„Komedia”. Berek przekonuje, że… ślubował wobec prezydenta

Były minister i „prawa ręka” Donalda Tuska, dr Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent dotychczas nie przyjął jednak od niego ślubowania, wskazując na wątpliwości formalne przy wyborze. Kancelaria Prezydenta oczekuje na dokumenty potwierdzające, że dr Berek przez co najmniej dziesięć lar był aktywnym radcą prawnym. Zamiast dostarczyć takie dokumenty, dr Berek złożył w ub. tygodniu „ślubowanie” w Sejmie.

– „Ślubowanie wobec prezydenta RP nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry”

– reagował na te wydarzenia prezydent.

– „Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem RP”

– dodał Karol Nawrocki.

Sam dr Berek przekonuje jednak, że… ślubował wobec prezydenta.

– „Nie ślubowałem przed marszałkami Sejmu i Senatu. Sędzia ślubowanie składa wobec prezydenta. Obecność jakichś osób w sali, w której odbywa się uroczystość, nie zmienia formy prawnej tej czynności”

– powiedział dziś na antenie Radia ZET.