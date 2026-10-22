Goszcząc wczoraj na Kanale Zero prezes Święczkowski stwierdził, że gdyby to od niego zależało, to premier Donald Tusk przed laty mógłby trafić do więzienia.

– „Gdybym ja podejmował decyzję, to stałoby się to już kilka dobrych lat wcześniej, ale byłem tylko prokuratorem krajowym, a nie prokuratorem generalnym”

– powiedział.

Nie zdradził jednak, o jaką sprawę chodzi.

– „To niech zostanie tajemnicą. Kiedyś będzie może okazja. Może ktoś wróci do tej sprawy”

– wskazał.

Zaznaczył, że „pana Donalda Tuska podejrzewa o bardzo wiele rzeczy”.

– „Jakby doszło do przedstawienia zarzutów, to wtedy pewnie państwo byście wiedzieli o tym wszystkim. A jak nie doszło, to znaczy, że z pewnych powodów to się nie stało”

– uciął.