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Polityka

Tusk mógł trafić do więzienia? Święczkowski ujawnia: „Dużo zawdzięcza Ziobrze”

„Pan Donald Tusk dużo zawdzięcza Zbigniewowi Ziobrze” – przekonuje prezes TK Bogdan Święczkowski, opowiadając o postępowaniu prowadzonym w czasie, w którym był prokuratorem krajowym.

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Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero, Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał Zero, Donald Tusk - kanał oficjalny)

Goszcząc wczoraj na Kanale Zero prezes Święczkowski stwierdził, że gdyby to od niego zależało, to premier Donald Tusk przed laty mógłby trafić do więzienia.

– „Gdybym ja podejmował decyzję, to stałoby się to już kilka dobrych lat wcześniej, ale byłem tylko prokuratorem krajowym, a nie prokuratorem generalnym”

– powiedział.

Nie zdradził jednak, o jaką sprawę chodzi.

– „To niech zostanie tajemnicą. Kiedyś będzie może okazja. Może ktoś wróci do tej sprawy”

– wskazał.

Zaznaczył, że „pana Donalda Tuska podejrzewa o bardzo wiele rzeczy”.

– „Jakby doszło do przedstawienia zarzutów, to wtedy pewnie państwo byście wiedzieli o tym wszystkim. A jak nie doszło, to znaczy, że z pewnych powodów to się nie stało”

– uciął.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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