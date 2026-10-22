Bezzałogowiec został odnaleziony wczoraj wieczorem. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
– „Prawdopodobnie doszło do jakichś problemów z łącznością i obiekt spadł w pobliskiej miejscowości. Nikt nie ucierpiał. Został on zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową, która przyjechała na miejsce”
– wyjaśniła oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu podkom. Agnieszka Wilk.
Komunikat ŻW
O zdarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała też Żandarmeria Wojskowa.
– „Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami zabezpiecza miejsce upadku ćwiczebnego płatowca należącego do żołnierzy wojsk sojuszniczych jednego z państw NATO ćwiczących w Polsce”
– napisał Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.
– „Do utraty kontaktu z obiektem latającym doszło w dniu 21 października br. około godz. 16:45.
Statek powietrzny którego upadek nie spowodował zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz uszkodzeń w infrastrukturze został odnaleziony w m. Wydrza województwo podkarpackie.
Zgodnie z ustaleniami z Prokuraturą Rejonową dla miasta Rzeszów, Dział ds. Wojskowych, po wykonaniu oględzin miejsca zdarzenia obiekt zostanie zwrócony wojskom sojuszniczym”
– wyjaśnił.
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