Cotygodniowa czwartkowa Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, na której gromadzą się zawsze setki pielgrzymów miała 22 października wymiar wyjątkowy – to dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II.

Być posadzką dla innych

Przewodnicząc Eucharystii kard. Pietro Parolin w homilii przypomniał refleksję młodego biskupa Karola Wojtyły, który w 1962 roku widząc posadzkę Bazyliki św. Piotra i nawiązując do postaci Apostoła zapisał w poemacie „Posadzka”: „Chcesz być posadzką, by po Tobie przechodzili… aby dotrzeć na wyżyny…”

“Na wzór apostoła Piotra również święty Jan Paweł II stał się posadzką, po której wiara wielu ludzi podążała ku Chrystusowi. Ta posadzka, czyli jego przylgnięcie do Chrystusa, stała się nie tylko wzorem, lecz także oparciem, punktem odniesienia i drogowskazem dla wielu wierzących" - powiedział kard. Parolin.

Żył w zażyłości z Panem

Hierarcha odnosząc się do odczytanej Ewangelii, gdy Jezus trzykrotnie pyta Piotra “Czy miłujesz Mnie” wskazał, że święty Jan Paweł II sam wielokrotnie zapewne powtarzał soie to pytanie, a także wykonywał polecenie Jezusa umacniania braci w wierze

I podobnie jak odpowiedź Piotra na pytanie Jezusa wskazujena zażyłość relacji z Panem, tak św. Jan Paweł II żył w szczególnej zażyłości z Panem, szczególnie poprzez chwile pogrążania się w modlitwie.

“W tych chwilach można było dostrzec, że był całkowicie pochłonięty rozmową z Bogiem” – mówił kard. Parolin.

Pokój jest dobrem, które należy pielęgnować

Zachęcił do wzywania wstawiennictwa Jana Pawła II za dzisiejszy świat. “W tym czasie naznaczonym wojnami, za jego wstawiennictwem prosimy o pokój na świecie, aby w ludzkich sumieniach utrwaliły się słowa, które wypowiedział w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2005 roku: ‘Pokój jest dobrem, którego należy strzec i które należy rozwijać wybierając i czyniąc dobro’” - wskazał kard. Parolin.

„Niech Matka Boża – wyraził pragnienie Sekretarz Stanu – poruszy sumienia wszystkich ludzi, prowadząc każdego z nas ku konstruktywnym planom budowania pokoju w prawdzie i sprawiedliwości.”

Setki wiernych

We Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II uczestniczyły setki wiernych, a koncelebrowało ponad stu kapłanów. Wśród koncelebransów był arcybiskup większy Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.