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Nożownik zaatakował w centrum Warszawy

W Warszawie trwa obława za mężczyzną, który przy ul. Nowogrodzkiej ranił dziś ostrym narzędziem co najmniej jedną osobę. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.

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Fot. za: Pixabay
Fot. za: Pixabay

Do zdarzenia doszło na tyłach hotelu Novotel po godzinie 12.  

– „Sprawca oddalił się z miejsca, prowadzimy tutaj czynności ukierunkowane na to, aby go zatrzymać. Na ten moment nie jest zatrzymany i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu związane z tym zdarzeniem”

– przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Poza poszukiwaniami napastnika, przesłuchują świadków i ustalają szczegółowe okoliczności.

– „Na ten moment skupiamy się na tym, aby zabezpieczyć materiał dowodowy w tej sprawie oraz zatrzymać uczestnika tego zdarzenia”

– wyjaśnił asp. Pacyniak.

Źródło: Wirtualna Polska, Fronda.pl

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