Do zdarzenia doszło na tyłach hotelu Novotel po godzinie 12.

– „Sprawca oddalił się z miejsca, prowadzimy tutaj czynności ukierunkowane na to, aby go zatrzymać. Na ten moment nie jest zatrzymany i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu związane z tym zdarzeniem”

– przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Poza poszukiwaniami napastnika, przesłuchują świadków i ustalają szczegółowe okoliczności.

– „Na ten moment skupiamy się na tym, aby zabezpieczyć materiał dowodowy w tej sprawie oraz zatrzymać uczestnika tego zdarzenia”

– wyjaśnił asp. Pacyniak.