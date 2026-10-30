Dzień: sobota, 31 października 2026 Imieniny: Urbana, Saturnina, Krzysztofa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XXX tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Tusk o siłowym przejęciu TK: to nasz obowiązek

Rząd Donalda Tuska dokonuje siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a do siedziby TK weszli uzbrojeni w tarcze i pałki policjanci. Sam premier uważa, że takie „przywracanie praworządności” to jego „obowiązek”.

1 min czytania
Donald Tusk
Donald Tusk · fot. screenshot YouTube - Janusz Jaskółka

Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

Wkrótce w Internecie pojawiły się nagrania i zdjęcia pokazujące uzbrojony w pałki i tarcze oddział policji, przypominający do złudzenia oddział ZOMO.

Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.

Siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego po raz pierwszy skomentował Donald Tusk. 

„Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” – napisał Tusk na platformie X. \

Ponadto wszystko wskazuje, że TK jest siłowo przejmowany w ramach skoordynowanej i zaplanowanej akcji. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już poinformował o złożeniu do TK wniosków o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochackiego. Ma to umożliwić postawienie im zarzutów karnych.

Źródło: fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej