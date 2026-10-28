Jak poinformowało w środę, 28 października, RMF24, najnowsze badanie Banku Millennium ujawnia wyraźny spadek zadowolenia Polaków z własnej sytuacji materialnej.

Tylko 25 proc. respondentów ocenia ją jako dobrą. W ubiegłym roku taką opinię wyrażało 30 proc. ankietowanych.

Jednocześnie 68 proc. badanych zadeklarowało, że ich dochody w ostatnim półroczu nie uległy zmianie. Tymczasem koszty życia nadal rosną.

Oszczędności topnieją, a inflacja ponownie przyspiesza

Z raportu wynika, że 76 proc. Polaków stara się oszczędzać. Nie oznacza to jednak, że wszystkim udaje się budować finansową rezerwę.

Aż 32 proc. oszczędzających odkłada mniej niż 5 proc. miesięcznych dochodów. Ponadto 28 proc. respondentów przyznało, że w ciągu roku ich zgromadzone środki się zmniejszyły.

„Mimo pogorszenia nastrojów finansowych Polacy nie rezygnują z oszczędzania” – podkreśliła Katarzyna Dobosz, starsza ekspertka ds. badań i projektowania CX w Banku Millennium.

Jak wyjaśniła, w obliczu niepewności Polacy poszukują przede wszystkim „bezpieczeństwa i praktycznych sposobów na zwiększenie kontroli nad codziennymi wydatkami”.

Niepokojące wyniki badania współgrają z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Usługi podrożały o 5,3 proc., a towary o 3,6 proc.

To oznacza, że nawet gospodarstwa domowe, których nominalne dochody pozostają niezmienione, odczuwają spadek siły nabywczej swoich pieniędzy.

Badanie „Finanse Polaków 2026” przeprowadzono metodą CAWI na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, na próbie 1050 dorosłych Polaków.