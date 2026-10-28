17 cudzoziemców zatrzymanych w Warszawie przez SG

Zatrzymani cudzoziemcy to obywatele Ukrainy (3), Gruzji (3), Tadżykistanu (2), a także Białorusi, Rosji, Chin, Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Wietnamu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Kolumbii. W większości przypadków podstawą zatrzymania były nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli legalności pobytu. Cudzoziemcy nie posiadali ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, nie spełniali wymaganych warunków pobytowych lub uchylali się od wykonania wcześniej wydanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Czterech mężczyzn – dwóch obywateli Gruzji oraz Ukrainy i Kolumbii – zostało zatrzymanych bezpośrednio po opuszczeniu zakładów karnych i aresztów śledczych. Cudzoziemcy odbywali kary pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione na terytorium Polski. W związku z zagrożeniem, jakie stanowili dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, podjęto wobec nich działania zmierzające do przymusowego powrotu do krajów pochodzenia.

Nieco inny charakter miało zatrzymanie trzeciego obywatela Gruzji, który wprawdzie przebywał w Polsce legalnie, jednak był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości w celu odbycia zastępczej kary 182 dni pozbawienia wolności. Podczas podejmowanych wobec niego czynności mężczyzna zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i stawiał czynny opór. Naruszył również ich nietykalność cielesną oraz kierował pod ich adresem groźby pozbawienia życia. W związku z tym, wszczęto wobec niego odrębne postępowanie karne dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych oraz kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna został doprowadzony do aresztu śledczego w celu odbycia wcześniej orzeczonej kary.

W następstwie przeprowadzonych kontroli wobec cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski był niezgodny z przepisami, wszczęto postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Orzeczono również zakazy ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 5 lat, odpowiednio do okoliczności spraw.

Na podstawie postanowień sądu, dwóch cudzoziemców umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Kolejnych dwóch doprowadzono do granicy państwowej w celu przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.