Dodał, że akt ten zapewne będzie dotyczył również wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Dale sędzia SN napisał:

„[…] na tej podstawie prokurator podległy panu Żurkowi zwróci się do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa TK”.

Nie jest jednak jasne, jak w takiej sytuacji zachowa się sąd – podkreślił Zaradkiewicz. We wpisie na x.com przekonuje, że dziś jest oczywiste, że takie czyny z powodu nieobjęcia urzędów sędziów TK:

„[…] będą musiały być ocenione jako poważne złamanie prawa”.