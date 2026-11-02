Dzień: poniedziałek, 2 listopada 2026 Imieniny: Bohdana, Tobiasza, Bożydara

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXXI tygodnia okresu zwykłego

Pilne

Aresztują prezesa TK?! Sędzia Sądu Najwyższego nie ma wątpliwości

„Uzurpatorzy w TK planują podjąć nielegalny akt, który nazwą «uchwałą o uchyleniu immunitetu sędziemu TK Bogdanowi Święczkowskiemu»” - przekonuje sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz.

1 min czytania
Prezes TK Bogdan Święczkowski
Prezes TK Bogdan Święczkowski · fot. screenshot YouTube - wPolsce24

Dodał, że akt ten zapewne będzie dotyczył również wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Dale sędzia SN napisał:

„[…] na tej podstawie prokurator podległy panu Żurkowi zwróci się do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa TK”.

Nie jest jednak jasne, jak w takiej sytuacji zachowa się sąd – podkreślił Zaradkiewicz. We wpisie na x.com przekonuje, że dziś jest oczywiste, że takie czyny z powodu nieobjęcia urzędów sędziów TK:

„[…] będą musiały być ocenione jako poważne złamanie prawa”.

 

 

Źródło: x.com

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej