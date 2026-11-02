Dodał, że akt ten zapewne będzie dotyczył również wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Dale sędzia SN napisał:
„[…] na tej podstawie prokurator podległy panu Żurkowi zwróci się do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa TK”.
Nie jest jednak jasne, jak w takiej sytuacji zachowa się sąd – podkreślił Zaradkiewicz. We wpisie na x.com przekonuje, że dziś jest oczywiste, że takie czyny z powodu nieobjęcia urzędów sędziów TK:
„[…] będą musiały być ocenione jako poważne złamanie prawa”.
‼️ Szanowni Państwo, We wtorek uzurpatorzy w TK planują podjąć nielegalny akt, który nazwą „uchwałą o uchyleniu immunitetu sędziemu TK Bogdanowi Święczkowskiemu”, a zapewne także wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu, a na tej podstawie prokurator podległy panu Żurkowi zwróci się do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa TK. Nie wiadomo, jak zachowa się sąd, ale już dziś jest oczywiste, że takie czyny z powodu nieobjęcia urzędów sędziów TK - łącznie z ewentualnym postanowieniem sądu o tymczasowym aresztowaniu - będą musiały być ocenione jako poważne złamanie prawa.
— Kamil Zaradkiewicz (@Zaradkiewicz_K) November 1, 2026
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