Do zatrzymania męża Danuty Holeckiej doszło wczoraj przed cmentarzem. Małżeństwo przyjechało odwiedzić grób syna, jednak mężczyzna miał nieprawidłowo zaparkować. W komunikacie Komendy Rejonowej Policji Warszawa II czytamy, że:

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego”.

Dalej dodano:

„Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 «zakaz ruchu w obu kierunkach», obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza”.

Poinformowano, że mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy oraz odmówił podania danych osobowych. Poinformowano również:

„W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się”.

Dowiedzieliśmy się również, że w trakcie czynności zgłosił on złe samopoczucie, w związku z czym policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego. Policja przekonuje, że interwencja związana była z naruszeniem przepisów ruchu drogowego i zachowania w trakcie czynności oraz:

„Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową”.

Na koniec podsumowano, że informacje według których interwencja podjęta została bez uzasadnionej przyczyny „[…] są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia”.

Cała interwencja została jednak nagrania. W sieci nie brak komentarzy osób, wedle których policja mija się z prawdą: