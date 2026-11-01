Dzień: poniedziałek, 2 listopada 2026 Imieniny: Bohdana, Tobiasza, Bożydara

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXXI tygodnia okresu zwykłego

Unia Europejska

Komisja Europejska w sprawie TK murem za Tuskiem. „Wybór sędziów to kompetencja Sejmu”

W rozmowie z POLITICO unijny komisarz Michael McGrath stwierdził, że to polski Sejm jest kompetentny w sprawie wyboru sędziów TK. Dodał, że Trybunał powinien funkcjonować w oparciu o Konstytucję RP oraz orzeczenia TSUE i zasadniczo wsparł argumentację Donalda Tuska.

1 min czytania
Donald Tusk i Ursula von der Leyen w trakcie kongresu Europejskiej Partii Ludowej
Donald Tusk i Ursula von der Leyen w trakcie kongresu Europejskiej Partii Ludowej · fot. European People's Party via Flickr CC 2.0

Komisja Europejska śledzi wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z wpływowym magazynem POLITICO unijny komisarz Michael McGrath przedstawił stanowisko KE w tej sprawie. 

Jak wskazują wypowiedzi McGratha, Unia co do zasady trzyma w tym sporze stronę Donalda Tuska i jego rządu. McGrath nie poparł jednak wprost wszystkich jego działań. 

W pierwszej kolejności McGrath podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny powinien funkcjonować w zgodzie z Konstytucją RP oraz orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podkreślił, że w kompetencji polskich władz leży zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tej instytucji. 

Komisja Wenecka jasno stwierdziła, że powoływanie nowych sędziów leży w kompetencjach Sejmu” – powiedział.

McGrath zaznaczył, że sprawne funkcjonowanie Trybunału ma znaczenie dla każdego polskiego obywatela. Jak podaje POLITICO, Komisja Europejska uważnie monitoruje rozwój wydarzeń, a jej stanowisko stanowi wsparcie dla argumentacji Donalda Tuska w sporze o obsadę TK.

Tym niemniej McGrath nie poparł wprost podjętej w piątek próby odsunięcia od czynności służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Ograniczył się jedynie do wskazania zasad, na jakich powinien odbywać się wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: fronda.pl, polsat news

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej