Komisja Europejska śledzi wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z wpływowym magazynem POLITICO unijny komisarz Michael McGrath przedstawił stanowisko KE w tej sprawie.

Jak wskazują wypowiedzi McGratha, Unia co do zasady trzyma w tym sporze stronę Donalda Tuska i jego rządu. McGrath nie poparł jednak wprost wszystkich jego działań.

W pierwszej kolejności McGrath podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny powinien funkcjonować w zgodzie z Konstytucją RP oraz orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podkreślił, że w kompetencji polskich władz leży zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tej instytucji.

„Komisja Wenecka jasno stwierdziła, że powoływanie nowych sędziów leży w kompetencjach Sejmu” – powiedział.

McGrath zaznaczył, że sprawne funkcjonowanie Trybunału ma znaczenie dla każdego polskiego obywatela. Jak podaje POLITICO, Komisja Europejska uważnie monitoruje rozwój wydarzeń, a jej stanowisko stanowi wsparcie dla argumentacji Donalda Tuska w sporze o obsadę TK.

Tym niemniej McGrath nie poparł wprost podjętej w piątek próby odsunięcia od czynności służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Ograniczył się jedynie do wskazania zasad, na jakich powinien odbywać się wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.