Bosak ostrzega policjantów i urzędników. „20 lat więzienia”

Krzysztof Bosak w pierwszej kolejności usłyszał pytanie o okoliczności wejścia prezydenta Karola Nawrockiego do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarze spytali, czy w ocenie polityka Konfederacji głowa państwa zachowała się agresywnie.

„Prezydent zgodnie z Konstytucją jest jej strażnikiem i mamy do czynienia z gigantycznym bezprawiem polegającym na próbie zamachu na konstytucyjny organ” – powiedział Bosak.

Bosak zgodził się, że TK od 10 lat znajduje się w kryzysie i orzeka w niepełnym składzie, ponadto sędziami zostały osoby wadliwie powołane.

„Spór zaczął się faktycznie ponad dziesięć lat temu od nadużycia, którego obecny poseł Koalicji Obywatelskiej dokonał wówczas, próbując ze swoją partią wybierać sędziów na zapas. To Koalicja Obywatelska zaczęła ten spór, PiS to później twórczo rozwinął” – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

W jego ocenie, obecna większość parlamentarna skupiona wokół Koalicji Obywatelskiej celowo zwlekała z wyborem sędziów, aby następnie obsadzić większą liczbę miejsc i przejąć kontrolę nad całym Trybunałem. Zdaniem Bosaka narusza to Konstytucję.

Ponadto według Bosaka odmowa dopuszczenia sędziów TK do gmachu Trybunału stanowi naruszenie art. 196 Konstytucji RP, który przyznaje sędziom TK specjalną ochronę prawną.

„Drugą dobę z rzędu funkcjonariusze policji uniemożliwiają sędziom TK wejście do budynku i wykonywanie swoich obowiązków. Jest to forma pozbawienia ich wolności” – podkreślił Bosak.

Dodał, że odpowiedzialność w tej sprawie ponoszą nie tylko osoby decyzyjne w strukturach policji i państwa, ale także funkcjonariusze, którzy decyzje te wcielają w życie.

„Funkcjonariusze policji, którzy w tej chwili nie odmawiają wykonania tych bezprawnych rozkazów, łamią polską Konstytucję” – stwierdził polityk Konfederacji.

Wskazał następnie, że stanowi to także przestępstwo wymienione w art. 128 Kodeksu karnego.

„Korzystając z dostępu do państwa anteny, chciałbym przestrzec wszystkich funkcjonariuszy i urzędników, którzy są w to zaangażowani. Usuwanie konstytucyjnego organu państwa to jest do 20 lat więzienia” – powiedział Bosak.

„Każdy policjant, nawet młody, wykorzystywany przez rząd, musi czytać przepisy prawa, które wykonuje” – zaznaczył.