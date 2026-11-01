Na antenie TVP Info Żurek stwierdził, że Trybunał powinien jak najszybciej wznowić swoje prace i rozpocząć rozpoznawanie spraw, z którymi od lat nic nie zrobiono.

„To jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie” – powiedział Żurek.

TK będzie musiał – według Żurka – rozpatrzyć także wnioski o pozbawienie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Zapowiedział również przyjrzenie się kwestii budżetu Trybunału.

Święczkowskiemu zarzucił nieprzygotowanie budżetu TK na rok 2027 i nieprzedstawienie tego dokumentu oraz wykorzystywanie TK do prowadzenia działalności politycznej, zamiast skupiania się na sprawach obywateli.

„Te skargi były wrzucane do szafy dlatego, że Trybunał zajmował się polityką na zlecenie tych, którzy dzisiaj podsycają te wydarzenia pod Trybunałem” – stwierdził Żurek.

Ponadto zagroził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu możliwymi konsekwencjami prawnymi w związku z jego wejściem do budynku TK w nocy z piątku na sobotę.

„Samo jego wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje” – stwierdził Żurek.

Dodał także, że sędziowie TK wykazują się „heroiczną” postawą, z kolei wejście prezydenta Nawrockiego do TK nazwał „bandyckim najściem”.