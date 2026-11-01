Od piątku trwa próba siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rząd Donalda Tusk. Rozpoczęło się to od wejścia uzbrojonego oddziału policji na teren siedziby Trybunału, zamknięcia drzwi za pomocą łańcuchów oraz otoczenia całego obiektu kordonem funkcjonariuszy.

W reakcji na te zdarzenia prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o przerwaniu zaplanowanej wizyty w Senegalu i natychmiastowych powrocie do kraju. Po kilku godzinach samolot z prezydentem wylądował w Warszawie.

Prezydent spotkał się następnie z I Prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, po czym udał się do siedziby TK, gdzie doszło do przepychanek m.in. z obecnym na miejscu niedawno wybranym przez parlament sędzią TK Maciejem Berkiem oraz Anną Korwin-Piotrowską – tymczasową kierującą TK lub uzurpującą sobie prawo do tymczasowego zarządzania tą instytucją.

Równolegle przed siedzibą TK trwały manifestacje, w których brali udział politycy szeroko pojętego obozu prawicowego – spotkali się tam m.in. Jarosław Kaczyński, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Zdaniem Dawida Wildsteina, Prezydent i szeroko pojęta opozycja nie powinni w sprawie TK iść na żaden kompromis.

„Panie Prezydencie, opozycjo- ani kroku w tył. Te bandziory nie mogą wygrać” – uważa publicysta.

„Nie wiem jak Was, ale mnie NIC BARDZIEJ NIE WK#RWIA, NIŻ TE APELE, ŻEBY OBIE STRONY ZROBIŁY KROK W TYŁ” – pisze Wildsteina na swoim profilu na Facebooku.

„Sprawa jest oczywista. Tusk i jego pacynki, Berek czy Korwin Piotrowska, Kierwińskie i Żurki, Giertychy i inne, to brutalne, tępe dresiarstwo polityczne. I ich oraz ich media należy traktować właśnie tak. Jak prymitywnych dresiarzy. Przemocowych populistów” – czytamy we wpisie.

Zdaniem Wildsteina, „jakikolwiek krok w tył” spowoduje, że będzie gorzej. „Zresztą co to w ogóle za gadanie- ktoś się włamuje do domu i prosi się właściciela, żeby cofnął się krok wstecz. Bez jaj. Plus to tylko ośmieli złodzieja. Bo to taki mental. Im trzeba jasno pokazać - że się ich nie boimy i że nimi gardzimy. Tyle” – konkluduje.