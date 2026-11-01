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Unia Europejska

KE wsparła Tuska. Czy ta decyzja ma drugie dno?

Komisja Europejska wsparła siłowe przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rząd Donalda Tuska. Mec. Bartosz Lewandowski uważa, że celem KE jest doprowadzenie do tego, by Trybunał wkrótce przyjął nadrzędność prawa UE nad Konstytucją RP.

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Donald Tusk i Ursula von der Leyen
Donald Tusk i Ursula von der Leyen · fot. Lukasz Kobus / European Union, 2023 / EC - Audiovisual Service, © European Union, 2026 (Wikimedia Commons), CC BY 4.0

„Do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować zgodnie z polską konstytucją oraz z poszanowaniem odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – oświadczyła wczoraj rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey, której słowa cytuje PAP.

„Powołanie ośmiu nowych członków Trybunału Konstytucyjnego mieści się w konstytucyjnych kompetencjach Sejmu, co potwierdziła Komisja Wenecka w swojej opinii z 13 października 2026 r.” – głosi dalsza część oświadczenia. 

„Ponadto 5 maja 2026 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe, zobowiązujące właściwe polskie organy do powstrzymania się od utrudniania sędziom – powołanym przez Sejm w marcu 2026 r. – objęcia urzędu oraz wykonywania obowiązków sędziowskich” – czytamy dalej. 

Zdaniem mec. Bartosza Lewandowskiego, KE ma swój ukryty cel, dla którego popiera obecne działania Donalda Tuska i jego rządu.

Komisji Europejskiej bardzo zależy na przejęciu Trybunału Konstytucyjnego przez rząd i „prawą rękę” Donalda Tuska, bo jedną z pierwszych decyzji Trybunału ma być przyjęcie nadrzędności prawa unijnego nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ukrywają tego” – napisał Lewandowski na platformie X. 

Źródło: fronda.pl

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