O rozpoczęciu konsultacji po godz. 13 poinformował na X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim – przekazał.

Rzecznik poinformował również, że w rozmowach uczestniczą szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki oraz szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Przed przybyciem do Pałacu Prezydenckiego Kosiniak-Kamysz zapowiedział, jakie kwestie zamierza poruszyć podczas spotkania.

– Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi – napisał na X.

Kolejni politycy zapowiedzieli udział w konsultacjach

Spotkanie z przedstawicielami PSL rozpoczęło serię rozmów zwołanych przez prezydenta Nawrockiego. Ich celem, zgodnie z oficjalnym oświadczeniem głowy państwa, jest doprowadzenie do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego.

Udział w konsultacjach zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość, które mają reprezentować Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak.

Po godz. 15 przewidziano spotkanie z przedstawicielami partii Razem. Na godz. 16 zaplanowano rozmowy z politykami Rozwoju Plus, w tym Mateuszem Morawieckim i Marcinem Horałą.

O godz. 16.45 do Pałacu Prezydenckiego mają przybyć liderzy Konfederacji – Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Ten ostatni wcześniej publicznie potwierdził udział w rozmowach dotyczących przywrócenia ładu konstytucyjnego.

Na godz. 15 zapowiedziano również nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP.

W konsultacjach nie zamierza uczestniczyć Lewica. Przewodnicząca jej klubu parlamentarnego Anna Maria Żukowska przekazała, że ugrupowanie nie otrzymało zaproszenia, deklarując jednocześnie brak gotowości do udziału w rozmowach.

Na moment opublikowania informacji o pierwszym spotkaniu nie przedstawiono jeszcze oficjalnych ustaleń rozmów prezydenta z przedstawicielami PSL.