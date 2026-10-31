W sobotę 31 października Anna Korwin-Piotrowska opublikowała kolejny komunikat dotyczący sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformowała, że przebywa w jego siedzibie wraz z sześciorgiem sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji.

Jednocześnie zapowiedziała, że osobiście zdecyduje o organizacji powrotu pozostałych sędziów do budynku.

– Nawiążę bezpośredni kontakt w celu ustalenia czasu i sposobu umożliwienia im wstępu do siedziby Trybunału – oświadczyła, cytowana przez PAP.

Korwin-Piotrowska przekazała również, że na 3 listopada zwołała posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, poświęcone projektowi budżetu Trybunału na 2027 rok.

Kto będzie decydował o dostępie do Trybunału Konstytucyjnego?

Nowe zapowiedzi Korwin-Piotrowskiej następują po wydaniu przez nią „zarządzenia” mającego ograniczać działalność Kancelarii TK i Biura Służby Prawnej. Sędziom zalecono wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału, natomiast większość pracowników została czasowo zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem wynagrodzenia.

Zawieszono również funkcjonowanie biura podawczego, a korespondencja ma być kierowana za pośrednictwem operatora pocztowego.

Korwin-Piotrowska tłumaczy swoje decyzje koniecznością przywrócenia prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz zapewnienia bezpieczeństwa jej pracownikom.

– Nadrzędnym celem wszystkich działań musi być przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z przepisami – podkreśliła.

Powstaje jednak zasadnicze pytanie o podstawę prawną podejmowanych przez nią decyzji. Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański kwestionują skuteczność swojego odsunięcia od obowiązków, a prezydent Karol Nawrocki również zakwestionował legalność działań wobec dotychczasowego kierownictwa Trybunału.

Choć Korwin-Piotrowska przedstawia swoje działania jako próbę przywrócenia porządku, ich legalność kwestionują powszechnie nawet nieprzychylne opozycji i prezydentowi autorytety prawne.