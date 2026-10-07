Incydent z udziałem francuskiej posłanki palestyńskiego pochodzenia Rimy Hassan wyszedł na jaw podczas wtorkowej sesji. Tuż przed głosowaniem Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała, że w poniedziałek (5.10.) wieczorem „jeden z członków parlamentu został sfilmowany, jak najwyraźniej niszczy wystawę upamiętniającą ataki z 7 października”, a konkretnie - rzuca flagę Izraela oraz Unii Europejskiej na ziemię.

- Podchodzimy do tego niezwykle poważnie - mówiła Metsola - Parlament nie może tolerować niszczenia mienia ani działań, które można uznać za zastraszanie. W czasach rosnącego globalnego antysemityzmu jesteśmy zobowiązani wobec europejskiej społeczności żydowskiej dopilnować, aby patrząc na nas wiedzieli, że to jest również ich dom.

Metsola nie podała nazwiska europarlamentarzysty, szybko jednak okazało się, że sprawa dotyczy francuskiej polityczki Rimy Hassan. Posłanka z partii Francja Nieugięta i grupy Lewica w Parlamencie Europejskim, w pełnym emocji wystąpieniu sama przyznała się do usunięcia flagi Izraela ze stojaka, jednocześnie kategorycznie zaprzeczając zarzutom o zniszczenie, zdeptanie lub celowe przewrócenie flagi Unii Europejskiej:

- Nie dotknęłam flagi europejskiej. Flaga UE była przymocowana do tej samej konstrukcji co flaga Izraela i upadła na ziemię całkowicie przypadkowo, z powodu utraty równowagi stojaka. Żadne z symboli nie zostały zniszczone ani zdeptane – powiedziała Hassan, dodając, że ​​wystawę zorganizowano we współpracy z ambasadą Izraela, którego polityka to „trwające ludobójstwo”. Hassan porównała eksponowanie flagi Izraela w Parlamencie Europejskim do demonstrowania flagi rosyjskiej w obliczu wojny Moskwy z Ukrainą.

Incydent z flagą natychmiast wywołał stanowcze reakcje środowisk żydowskich. We wpisie na portalu X Europejski Kongres Żydów (EJC) wyraził „zszokowanie” aktem, który „wykracza poza polityczny spór lub prowokację”. „Celowe zakłócanie takiego upamiętnienia w przededniu rocznicy ataków świadczyłoby o głębokim lekceważeniu ich pamięci i cierpienia ich rodzin. Wzywamy Parlament do wyjaśnienia dokładnie, co się wydarzyło, upublicznienia odpowiednich dowodów i – jeśli zarzuty się potwierdzą – podjęcie odpowiednich środków dyscyplinarnych” – stwierdziła organizacja, reprezentująca interesy około 2,5 miliona europejskich Żydów.

Poniedziałkowa akcja z flagą wpisuje się w dłuższą linię polityczną francuskiej deputowanej. Pełniąca urząd od lipca 2024 roku Rima Hassan (pierwsza osoba palestyńskiego pochodzenia w historii Francji, która zdobyła mandat europoselski), to prawniczka, działaczka na rzecz praw człowieka i polityczka palestyńskiego pochodzenia, która konsekwentnie i stanowczo potępia ofensywę odwetową Izraela w Strefie Gazy.

Przypomnijmy, atak przeprowadzony przez bojowników Hamasu pod nazwą „Potop Al-Aksa” 7 października 2023 roku uderzył przede wszystkim w cele cywilne, w tym w przygraniczne kibuce oraz uczestników festiwalu muzycznego Nova. Według oficjalnych danych izraelskich zginęło wówczas 1221 osób, głównie cywilów, a także żołnierzy i obcokrajowców, uprowadzonych przez Hamas zostało 251 osób.

W odwecie - według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia, którego dane ONZ i WHO uważają za wiarygodne - w ciągu trzech lat operacje wojskowe prowadzone przez rząd Benjamina Netanjahu pochłonęły ponad 70 000 ofiar, w tym co najmniej 20 000 dzieci.

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