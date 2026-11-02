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Korwin-Piotrowska nie odpuszcza. Zapowiedziała kolejne działania

Anna Korwin-Piotrowska nie odpuszcza i zapowiada kolejne kroki m.in. wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie wyklucza, że złoży zawiadomienie do prokuratury. i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Jednocześnie oskarża prezydenta Karola Nawrockiego o to, że podczas nocnej wizyty w siedzibie TK napierał na nią i przepychał się przez grupę sędziów.

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Korwin-Piotrowska
Korwin-Piotrowska · fot. Youtube - TVP Info

Dzisiaj Korwin-Piotrowska zamierza wydać zarządzenie, które poszerzy porządek obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Nowy punkt dotyczyłby losowania składów sędziowskich w postępowaniach dyscyplinarnych wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy, Bartłomieja Sochańskiego.

Losowanie ma się odbyć jawnie, podczas samego zgromadzenia. Jak mówiła w rozmowie z TVN24 Korwin-Piotrkwska, chodzi o to, by nikt nie mógł mieć później zastrzeżeń do przebiegu procedury.

Osobny wątek to wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Trybunale. Korwin-Piotrowska twierdzi, że gdy ten się pojawił, wyszła go przywitać razem z innymi sędziami. Jej zdaniem prezydent nie zamierzał jednak się zatrzymać. Miał podniesionym głosem zawołać, że „idzie prezydent”, co odebrała jako polecenie rozstąpienia się. Według jej relacji Nawrocki następnie naparł na nią i próbował przejść. Miał też krzyczeć do sędziów wybranych przez Sejm, że nie są sędziami.

Odniosła się też do zapowiedzi Kancelarii Prezydenta, która chce zawiadomić prokuraturę o naruszeniu nietykalności głowy państwa. Nie wykluczyła własnego zawiadomienia, ale jak powiedziała, „za jakiś czas”.

Źródło: niezalezna.pl,PAP

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