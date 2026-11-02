W rozmowie na antenie Radia Wnet Rafał Leśkiewicz przyznał, że Kancelaria Prezydenta zamierza podjąć działania dotyczące próby zablokowania Karolowi Nawrockiemu wejścia do budynku Trybunału. Brali w nich udział minister Maciej Berek, Krystian Markiewicz czy wreszcie Anna Korwin-Piotrowska.

Zdaniem Leśkiewicza ich działania mogły stanowić naruszenie prawa. Zapowiedział podjęcie działań przez KPRP. Najczęściej pojawiającym się w mediach wątkiem była kwestia fizycznego kontaktu z prezydentem w trakcie próby wejścia do budynku TK. Zdaniem Leśkiewicza zachowanie osób przy wejściu mogło stanowić przestępstwo. Dodał też: