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„Nie mieli prawa dotykać prezydenta”. KPRP złoży zawiadomienie do prokuratury

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego zapowiedział złożenie zawiadomień do prokuratury – chodzi o wydarzenia, jakie miały miejsce w ubiegły piątek przed Trybunałem Konstytucyjnym.

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki · fot. Screenshot - YouTube (Karol Nawrocki)

W rozmowie na antenie Radia Wnet Rafał Leśkiewicz przyznał, że Kancelaria Prezydenta zamierza podjąć działania dotyczące próby zablokowania Karolowi Nawrockiemu wejścia do budynku Trybunału. Brali w nich udział minister Maciej Berek, Krystian Markiewicz czy wreszcie Anna Korwin-Piotrowska.

Zdaniem Leśkiewicza ich działania mogły stanowić naruszenie prawa. Zapowiedział podjęcie działań przez KPRP. Najczęściej pojawiającym się w mediach wątkiem była kwestia fizycznego kontaktu z prezydentem w trakcie próby wejścia do budynku TK. Zdaniem Leśkiewicza zachowanie osób przy wejściu mogło stanowić przestępstwo. Dodał też:

„Pan Berek i pan Markiewicz nie mieli prawa dotykać pana prezydenta. Sam minister Berek opublikował filmik, który dokumentuje popełnienie przestępstwa”.

Źródło: wnet.fm

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