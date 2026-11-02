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Polityka

Marine Le Pen bije na alarm ws. Polski! „Zamach stanu w samym wnętrzu UE”

Do wydarzeń w polskim Trybunale Konstytucyjnym odniosła się liderka francuskiej opozycji i faworyt w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji Marine Le Pen. „Mnożenie się takich zamachów stanu w samym wnętrzu Unii Europejskiej zaczyna poważnie niepokoić” – podkreśliła.

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Fot. screenshot: YouTube (Marine Le Pen)
Fot. screenshot: YouTube (Marine Le Pen)

– „Poważne wydarzenia, które rozgrywają się obecnie w Polsce wokół TK, budzą głęboki niepokój. Kontrowersyjne zawieszenie prezesa Trybunału oraz interwencja służb bezpieczeństwa wokół tej instytucji zdają się przypominać siłowe przejęcie kontroli nad organem konstytucyjnym”

– napisała francuska polityk na X.com.

Marine Le Pen skrytykowała obojętność unijnych instytucji oraz mainstreamowych mediów. Podkreśliła, że „nie można twierdzić, że broni się demokracji i praworządności, a jednocześnie milczeć, gdy równowaga konstytucyjna państwa członkowskiego jest poważnie zagrożona”. 

– „Mnożenie się takich zamachów stanu w samym wnętrzu Unii Europejskiej zaczyna poważnie niepokoić”

– stwierdziła.

Żenująca odpowiedź Sikorskiego 

W wyjątkowo żenującym stylu na jej wpis postanowił zareagować wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 

– „Po Medwiediewie, Orbanie i Farage’u na pomoc naszej patoprawicy rusza Marine Le Pen. Braun i Korwin, sędzia Schmydt. Brawo Karol Nawrocki!”

– drwi przedstawiciel rządu Donalda Tuska. 

 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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