– „Poważne wydarzenia, które rozgrywają się obecnie w Polsce wokół TK, budzą głęboki niepokój. Kontrowersyjne zawieszenie prezesa Trybunału oraz interwencja służb bezpieczeństwa wokół tej instytucji zdają się przypominać siłowe przejęcie kontroli nad organem konstytucyjnym”

– napisała francuska polityk na X.com.

Marine Le Pen skrytykowała obojętność unijnych instytucji oraz mainstreamowych mediów. Podkreśliła, że „nie można twierdzić, że broni się demokracji i praworządności, a jednocześnie milczeć, gdy równowaga konstytucyjna państwa członkowskiego jest poważnie zagrożona”.

– „Mnożenie się takich zamachów stanu w samym wnętrzu Unii Europejskiej zaczyna poważnie niepokoić”

– stwierdziła.

Żenująca odpowiedź Sikorskiego

W wyjątkowo żenującym stylu na jej wpis postanowił zareagować wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

– „Po Medwiediewie, Orbanie i Farage’u na pomoc naszej patoprawicy rusza Marine Le Pen. Braun i Korwin, sędzia Schmydt. Brawo Karol Nawrocki!”

– drwi przedstawiciel rządu Donalda Tuska.