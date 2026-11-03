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Dojdzie do pacyfikacji protestu? Prezes PiS zabrał głos

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził obawy, że rządzący planują pacyfikację demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tysiące osób protestują tam przeciwko próbie siłowego przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym przez obóz władzy.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska (została powołana przez Sejm na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), która twierdzi, że kieruje pracami TK, skierowała pismo do Komendanta Głównego Policji, domagając się usunięcia demonstrantów przed planowanym na dziś Zgromadzeniem Ogólnym. Gen. Marek Boroń pozostawił ten wniosek bez rozpatrzenia wskazując, że zgromadzenie zostało zarejestrowane i odbywa się legalnie. Mimo to jednak wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski zwrócił w mediach społecznościowych uwagę na ruchy sił policji w stolicy.

– „Około 15 policyjnych furgonetek - prawdopodobnie w drodze pod TK”

– napisał, dołączając nagranie.

Prezes PiS: Polska Tuska w pełnej krasie

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński. 

– „Kolejne oddziały służb ściągane pod Trybunał Konstytucyjny… Obywatele mają być spacyfikowani, a nominaci Tuska ze zorganizowanej grupy przestępczej ochraniani? Polska Tuska w pełnej krasie”

– wskazał.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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