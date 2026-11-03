Jak podano, sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym.

O sprawie poinformowała we wtorek 3 listopada Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, obejmująca Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Kilka dni wcześniej do jednej z firm w Wilanowie wpłynęła wiadomość elektroniczna zawierająca żądanie przekazania 300 tys. zł. Nadawca zagroził, że jeżeli przedsiębiorstwo nie spełni jego żądania, podłoży materiały wybuchowe w budynku.

W mailu znalazły się również groźby śmierci kierowane pod adresem pracowników firmy. Według ustaleń śledczych miały one związek z przynależnością narodową adresatów.

Policja zatrzymała 15-letniego mieszkańca Piaseczna

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii mokotowskiej komendy. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalili osobę podejrzewaną o wysłanie wiadomości.

Zatrzymanym okazał się 15-letni obywatel Ukrainy mieszkający w Piasecznie.

– Zebrane materiały wskazują na podejrzenie popełnienia czynu karalnego odpowiadającego wymuszeniu rozbójniczemu – poinformowała warszawska policja.

Funkcjonariusze wskazali również na podejrzenie wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb związanych z przynależnością narodową.