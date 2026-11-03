Alarm chemiczny w Strzelnie

Władze zarządziły ewakuację mieszkańców pobliskich budynków, zawiesiły zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz wprowadziły objazdy. Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Najnowsze informacje wskazują, że nie doszło do wycieku niebezpiecznych substancji, a działania ratowników zostały zakończone.

Do zdarzenia doszło około godz. 3 w nocy na rondzie w centrum Strzelna, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 15 i 25. Naczepa pojazdu ciężarowego przewożącego chemikalia przewróciła się, blokując przejazd.

Ze względu na charakter ładunku służby podjęły nadzwyczajne środki ostrożności. Ewakuowano 29 osób z pobliskiej kamienicy, a na miejsce skierowano strażaków i specjalistów ratownictwa chemicznego.

Szkoły zamknięte, mieszkańcy ewakuowani

Urząd Miejski w Strzelnie zaapelował do mieszkańców o unikanie rejonu zdarzenia i nieutrudnianie działań ratowniczych.

– Apelujemy o niegromadzenie się w centrum miasta w okolicach rond, nieblokowanie dróg oraz umożliwienie swobodnego przejazdu służbom ratunkowym – przekazały władze miasta w porannym komunikacie.

Jednocześnie zdecydowano o zawieszeniu zajęć w szkołach im. Michelsona oraz im. Dałkowskiego, a także w przedszkolach.

Dla ewakuowanych mieszkańców przygotowano punkt zbiórki w Szkole Podstawowej im. Michelsona. Na szczęście nie odnotowano osób poszkodowanych.

Rzeczniczka policji w Mogilnie asp. Magdalena Pollak potwierdziła w rozmowie z mediami, że nie doszło do uwolnienia przewożonych substancji chemicznych.

– Nie doszło do wypłynięcia tych chemikaliów – poinformowała funkcjonariuszka.

Według najnowszych ustaleń RMF FM ciężarówka przewoziła różne substancje chemiczne, w tym wykorzystywane przy produkcji kosmetyków. Opakowania z ładunkiem nie uległy rozszczelnieniu.

Około godz. 9.30 służby zakończyły działania. Przewróconą naczepę postawiono na koła, a ładunek przeładowano do innego pojazdu. Ewakuowani mieszkańcy otrzymali zgodę na powrót do swoich domów.