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„Od dwóch dni jest mowa tylko o tym”. Tusk będzie uciekał?

Donald Tusk już szykuje ucieczkę? O niezwykle ciekawych doniesieniach na temat sytuacji w Koalicji Obywatelskiej mówiła dziennikarka Joanna Miziołek.

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Donald Tusk w Brukseli
Donald Tusk w Brukseli · fot. Gov.pl via Wikimedia Commons, CC BY 3.0 pl

W rozmowie w programie „Niedyskretnie o polityce” na kanale „Super Expressu” powiedziała:

„Dzwoniłam i się dowiedziałam, ten polityk, który naprawdę bardzo dobrze zna Donalda Tuska, mówi, że ludzie od dwóch dni z Platformy dzwonią i są po prostu w panice”.

Ów polityk miał powiedzieć, że to „katastrofa”, a od dwóch dni w PO jest mowa wyłącznie o tym, „że Donald ma gdzie uciekać”. Gdy wyraziła ona wątpliwość mówiąc, że przecież premier nie ma za granicą żadnego stanowiska, usłyszała:

„Tak, ale on ma na tyle wysoką emeryturę, że może pojechać do Brukseli i tam poprosić o immunitet”.

Niektórzy politycy obozu rządzącego mają jednak mieć wątpliwości co do ich losów – mają obawiać się konsekwencji podejmowanych decyzji. Miziołek przyznała, że trudno było jej uwierzyć w to, że tak wyglądają nastroje wewnątrz KO.

 

 

Źródło: x.com,wpolityce.pl

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