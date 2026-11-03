„Od dwóch dni jest mowa tylko o tym”. Tusk będzie uciekał?

W rozmowie w programie „Niedyskretnie o polityce” na kanale „Super Expressu” powiedziała:

„Dzwoniłam i się dowiedziałam, ten polityk, który naprawdę bardzo dobrze zna Donalda Tuska, mówi, że ludzie od dwóch dni z Platformy dzwonią i są po prostu w panice”.

Ów polityk miał powiedzieć, że to „katastrofa”, a od dwóch dni w PO jest mowa wyłącznie o tym, „że Donald ma gdzie uciekać”. Gdy wyraziła ona wątpliwość mówiąc, że przecież premier nie ma za granicą żadnego stanowiska, usłyszała:

„Tak, ale on ma na tyle wysoką emeryturę, że może pojechać do Brukseli i tam poprosić o immunitet”.

Niektórzy politycy obozu rządzącego mają jednak mieć wątpliwości co do ich losów – mają obawiać się konsekwencji podejmowanych decyzji. Miziołek przyznała, że trudno było jej uwierzyć w to, że tak wyglądają nastroje wewnątrz KO.