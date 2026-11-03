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Nadzwyczajne Zgromadzenie sędziów SN jeszcze dzisiaj. Znamy szczegóły

Już dziś Sąd Najwyższy ma zająć stanowisko wobec sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołał jego prezes, Zbigniew Kapiński – zarządzenie wydał w sobotę wieczorem.

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Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy · fot. Klub Lewicy via Wikimedia Commons, domena publiczna

Sędziowie mają podczas zgromadzenia omówić „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”. I prezes SN zaznaczył, że zachowanie 7-dniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu nie było możliwe ze względu na „nadzwyczajny charakter” zaistniałych okoliczności.

Zgromadzenie ma się rozpocząć o godzinie 14. Wczoraj na antenie Radia Zet Kapiński informował, że zgromadzenie zajmie jednoznaczne stanowisko wobec sytuacji wokół TK, ponieważ Sąd ten nie może pozostać obojętny wobec tej sprawy. 

Źródło: PAP

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