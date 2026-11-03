Sędziowie mają podczas zgromadzenia omówić „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”. I prezes SN zaznaczył, że zachowanie 7-dniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu nie było możliwe ze względu na „nadzwyczajny charakter” zaistniałych okoliczności.
Zgromadzenie ma się rozpocząć o godzinie 14. Wczoraj na antenie Radia Zet Kapiński informował, że zgromadzenie zajmie jednoznaczne stanowisko wobec sytuacji wokół TK, ponieważ Sąd ten nie może pozostać obojętny wobec tej sprawy.
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