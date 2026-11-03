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Kuriozalne „orędzie” Korwin-Piotrowskiej: Trybunał już działa

Anna Korwin-Piotrowska przekonuje w nagranym wideo, że Trybunał Konstytucyjny „już działa". Zapowiedziała też, że dziś o 15:30 odbędzie się Zgromadzenie Ogólne TK.

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Korwin-Piotrowska
Korwin-Piotrowska · fot. Screenshot Youtube - TVP Info

W opublikowanym nagraniu mówiła o „dużym zobowiązaniu”, które spoczywa na trybunale i na samych sędziach. Zapewniła, że sprawy będą wyznaczane według jasnych i przejrzystych kryteriów, a następnie sprawnie rozpoznawane. Według jej słów, w TK czeka obecnie na rozpatrzenie 1171 spraw oraz niemal 350 skarg konstytucyjnych złożonych przez obywateli.

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że celem jest... przywrócenie trybunałowi normalnego funkcjonowania. Ma on znów zasługiwać na miano sądu... niezależnego, apolitycznego i sprawnego - „jak dawniej”. Jej zdaniem TK powinien kontrolować konstytucyjność działań polityków i chronić prawa oraz wolności obywatelskie. Dodała, że zgromadzenie ogólne nie było zwoływane od wielu miesięcy.

Podczas zgromadzenia ma zostać omówiony budżet trybunału. Według zapowiedzi Korwin-Piotrowskiej, po uchwaleniu zostanie on upubliczniony i niezwłocznie przekazany do prac parlamentarnych w Sejmie.

Źródło: dorzeczy.pl

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