W opublikowanym nagraniu mówiła o „dużym zobowiązaniu”, które spoczywa na trybunale i na samych sędziach. Zapewniła, że sprawy będą wyznaczane według jasnych i przejrzystych kryteriów, a następnie sprawnie rozpoznawane. Według jej słów, w TK czeka obecnie na rozpatrzenie 1171 spraw oraz niemal 350 skarg konstytucyjnych złożonych przez obywateli.

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że celem jest... przywrócenie trybunałowi normalnego funkcjonowania. Ma on znów zasługiwać na miano sądu... niezależnego, apolitycznego i sprawnego - „jak dawniej”. Jej zdaniem TK powinien kontrolować konstytucyjność działań polityków i chronić prawa oraz wolności obywatelskie. Dodała, że zgromadzenie ogólne nie było zwoływane od wielu miesięcy.

Podczas zgromadzenia ma zostać omówiony budżet trybunału. Według zapowiedzi Korwin-Piotrowskiej, po uchwaleniu zostanie on upubliczniony i niezwłocznie przekazany do prac parlamentarnych w Sejmie.