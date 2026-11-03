Jak podkreśliło Dowództwo:

„Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych”.

W kolejnym komunikacie, który pojawił się krótko po godzinie 7, czytamy:

„Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, prowadzonych z wykorzystaniem środków napadu powietrznego”.

Dowiedzieliśmy się, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP, podziękowano za wsparcie NATO oraz Szwedzkim i Królewskim Niderlandzkim Siłom Powietrznym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało z kolei, że alerty RCB trafiły do mieszkańców województw: lubelskiego i podkarpackiego. Krótko przed godziną 7 poinformowano o rozesłaniu alertu odwołującego.

❗️ Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, prowadzonych z wykorzystaniem środków napadu powietrznego. Wydzielone siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy za wsparcie @NATO , @NATO_AIRCOM oraz Szwedzkim Siłom Powietrznym 🇸🇪 @flygvapnet i Królewskim Niderlandzkim Siłom Powietrznym 🇳🇱 @Kon_Luchtmacht, których samoloty wspierały dziś działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurit — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 3, 2026