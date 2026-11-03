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Uwaga

Rosja atakuje z powietrza. Mieszkańcy dwóch województw dostali alerty RCB

„Uwaga. W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP” – poinformowało dziś o godzinie 2:35 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alerty RCB trafiły do mieszkańców dwóch województw.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. SFJZ13 - Ex STEADFAST JAZZ Uploaded by GiW via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Jak podkreśliło Dowództwo:

„Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych”.

W kolejnym komunikacie, który pojawił się krótko po godzinie 7, czytamy:

„Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie, prowadzonych z wykorzystaniem środków napadu powietrznego”.

Dowiedzieliśmy się, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP, podziękowano za wsparcie NATO oraz Szwedzkim i Królewskim Niderlandzkim Siłom Powietrznym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało z kolei, że alerty RCB trafiły do mieszkańców województw: lubelskiego i podkarpackiego. Krótko przed godziną 7 poinformowano o rozesłaniu alertu odwołującego.

 

 

 

 

Źródło: x.com

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