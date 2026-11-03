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USA

„Muszą zostać powstrzymani!”. Współpracownik Trumpa bez ogródek o Tusku i Sikorskim

„[…] Wykorzystywanie aparatu państwowego jako broni przeciwko polskiemu społeczeństwu” – tak skwitował wydarzenia, do jakich doszło w minionych dniach w Polsce współpracownik Donalda Trumpa i był prokurator federalny w Waszyngtonie, Ed Martin.

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Tusk / Sikorski
Tusk / Sikorski · fot. European People's Party via Flickr, CC BY 4.0 || Aleksander Zieliński / Kancelaria Sejmu via Flickr, CC BY 4.0

Amerykanin wskazał tu na Donalda Tuska, szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz jego żonę, Anne Applebaum. Współpracownik Trumpa zaznaczył, że Tusk:

„[…] zachowuje się jak Biden, gdy ten uderzał w Trumpa i obywateli”.

Na koniec stanowczo podkreślił:

„TUSK / SIKORSKI / APPLEBAUM – MUSZĄ ZOSTAĆ POWSTRZYMANI!”

 

 

Źródło: x.com

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