Amerykanin wskazał tu na Donalda Tuska, szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz jego żonę, Anne Applebaum. Współpracownik Trumpa zaznaczył, że Tusk:
„[…] zachowuje się jak Biden, gdy ten uderzał w Trumpa i obywateli”.
Na koniec stanowczo podkreślił:
„TUSK / SIKORSKI / APPLEBAUM – MUSZĄ ZOSTAĆ POWSTRZYMANI!”
Mocny wpis prokuratora powołanego przez @realDonaldTrump. Wskazuje, że autorzy zamachu powinni być w więzieniu.
— Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) November 2, 2026
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