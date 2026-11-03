Amerykanin wskazał tu na Donalda Tuska, szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz jego żonę, Anne Applebaum. Współpracownik Trumpa zaznaczył, że Tusk:

„[…] zachowuje się jak Biden, gdy ten uderzał w Trumpa i obywateli”.

Na koniec stanowczo podkreślił:

„TUSK / SIKORSKI / APPLEBAUM – MUSZĄ ZOSTAĆ POWSTRZYMANI!”