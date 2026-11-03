– Oczywiście pan premier będzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył – potwierdził Adam Szłapka we wtorkowej rozmowie na antenie TVP Info.

Rzecznik rządu odniósł się również do składu Rady, wyrażając zastrzeżenia wobec zaproszenia przedstawicieli ugrupowania Grzegorza Brauna. Jego zdaniem obecność tak licznego grona uczestników może ograniczyć możliwość omawiania informacji niejawnych.

Szłapka podkreślił jednocześnie, że prezydent dysponuje informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, w tym materiałami niejawnymi przekazywanymi przez rząd.

Amerykańska baza i bezpieczeństwo Polski na stole rozmów

Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już 27 października. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że posiedzenie będzie miało charakter niejawny.

– Omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – przekazał Grodecki.

Temat jest szczególnie istotny w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, zagrożeń dla wschodniej flanki NATO oraz przyszłości współpracy wojskowej Warszawy i Waszyngtonu.

Według doniesień Wirtualnej Polski podczas spotkania może zostać również poruszony kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to jednak temat oficjalnie potwierdzony w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Posiedzenie RBN będzie także okazją do bezpośredniego spotkania prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem w okresie wyjątkowo ostrych napięć między oboma ośrodkami władzy.

Zgodnie z art. 135 Konstytucji RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.