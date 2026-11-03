Alarm w KPRM? Tusk kazał urzędnikom opuszczać budynek?

We wtorek 3 listopada dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski opublikował na X wpis dotyczący sytuacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Rząd ewakuuje pracowników – zaalarmował.

Według przekazanych przez niego informacji urzędnicy mieli otrzymać polecenie przejścia na pracę zdalną. Osoby, które muszą jeszcze podpisać pilne dokumenty, miały wykonać niezbędne czynności i również opuścić budynek.

Doniesienia pojawiły się w szczególnym momencie – kilka dni po rozpoczęciu ostrego konfliktu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego, w który zaangażowały się rząd, Pałac Prezydencki i policja.

Jankowski zasugerował, że decyzje dotyczące pracowników KPRM mogą pozostawać w związku z tym konfliktem. Nie przedstawił jednak dokumentu potwierdzającego przyczynę odesłania urzędników do domów.

Dziennikarz wskazuje na działania wokół Trybunału Konstytucyjnego

Łukasz Jankowski użył w swoim wpisie sformułowania:

– Wielkie przygotowania w KPRM w ramach prowadzonego zamachu na organ konstytucyjny.

Na chwilę publikacji tekstu nie pojawiły się oficjalne wyjaśnienia opublikowane przez KPRM.