Alarm w KPRM? Tusk kazał urzędnikom opuszczać budynek?

We wtorek 3 listopada dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski opublikował na X wpis dotyczący sytuacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
– Rząd ewakuuje pracowników – zaalarmował.
Według przekazanych przez niego informacji urzędnicy mieli otrzymać polecenie przejścia na pracę zdalną. Osoby, które muszą jeszcze podpisać pilne dokumenty, miały wykonać niezbędne czynności i również opuścić budynek.
Doniesienia pojawiły się w szczególnym momencie – kilka dni po rozpoczęciu ostrego konfliktu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego, w który zaangażowały się rząd, Pałac Prezydencki i policja.
Jankowski zasugerował, że decyzje dotyczące pracowników KPRM mogą pozostawać w związku z tym konfliktem. Nie przedstawił jednak dokumentu potwierdzającego przyczynę odesłania urzędników do domów.
Dziennikarz wskazuje na działania wokół Trybunału Konstytucyjnego
Łukasz Jankowski użył w swoim wpisie sformułowania:
– Wielkie przygotowania w KPRM w ramach prowadzonego zamachu na organ konstytucyjny.
Na chwilę publikacji tekstu nie pojawiły się oficjalne wyjaśnienia opublikowane przez KPRM.
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