Badanie zakłada jednak rozdzielenie dwóch ugrupowań tworzących Konfederację. Sławomir Mentzen i jego Nowa Nadzieja wystąpiliby osobno. Sam Bosak zdecydowanie odrzucił taki scenariusz, nazywając rozważania o rozbiciu Konfederacji „absurdalnymi”.

W opublikowanym 3 listopada badaniu OGB sprawdzono hipotetyczny układ sił politycznych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Respondentom przedstawiono wariant obejmujący dwa duże bloki wyborcze oraz trzy samodzielne ugrupowania.

Wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 uzyskała 47,01 proc. wskazań. Na listę PiS, Rozwoju Plus i Ruchu Narodowego zagłosowałoby 31,32 proc. ankietowanych.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna otrzymała 11,77 proc. poparcia, natomiast Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena – 6,24 proc. Ostatnia w zestawieniu partia Razem uzyskała 3,66 proc.

Według przedstawionej przez Stan360 symulacji podziału mandatów pierwszy blok otrzymałby 241 miejsc w Sejmie, a drugi – 161. Ugrupowanie Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 49 mandatów, natomiast Nowa Nadzieja na dziewięć.

Bosak: „Nie zrezygnujemy z naszej tożsamości”

Największe emocje wywołała zaproponowana przez autorów badania konfiguracja ugrupowań prawicowych. Zakłada ona wspólny start Ruchu Narodowego z PiS i środowiskiem Mateusza Morawieckiego, przy jednoczesnym oddzieleniu go od Nowej Nadziei.

Krzysztof Bosak stanowczo sprzeciwił się takiemu scenariuszowi.

– Dywagowanie przez OGB o rozbiciu Konfederacji i wspólnej liście z PiS jest absurdalne – napisał na X.

Wicemarszałek Sejmu zarzucił autorom badania kreowanie podziałów, które nie odpowiadają politycznym zamierzeniom jego ugrupowania.

– To szkodliwe mieszanie w głowach opinii publicznej. Mamy własną, wyrazistą i autentyczną tożsamość ideową i programową. Pracowaliśmy na to wiele lat. Nie zrezygnujemy z tego – podkreślił.

Bosak odniósł się również do politycznych konsekwencji przedstawionego wariantu.

– Ponadto sondaż OGB pokazuje, że byłaby to prosta droga do czwartej kadencji Tuska – stwierdził.

Dla porównania, w poprzednim badaniu OGB dotyczącym samodzielnego startu ugrupowań Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 202 mandaty, PiS na 139, Konfederacja na 55, Konfederacja Korony Polskiej na 51, a Nowa Lewica na 13.