Projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury został przyjęty 8 września. Zakłada między innymi rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, reorganizację jednostek prokuratury oraz wprowadzenie okresowych ocen pracy śledczych.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, propozycje spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem największego związku zawodowego reprezentującego prokuratorów i pracowników prokuratury.

– Nasza ocena po ewaluacji projektu jest jednoznacznie negatywna – powiedział dziennikowi przewodniczący związku, prokurator Jacek Skała.

„Gra pozorów” - prokuratorzy ostrzegają przed politycznym podporządkowaniem

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą sposobu powoływania prokuratora generalnego. Projekt przewiduje, że będzie go wybierał Sejm bezwzględną większością głosów, za zgodą Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Prokuratorów.

Zdaniem związkowców oznacza to, że o obsadzie najważniejszego stanowiska w prokuraturze nadal będzie mogła decydować aktualna większość parlamentarna, bez konieczności porozumienia z opozycją.

– Opiniowany projekt jest grą pozorów – ocenił Jacek Skała.

Związkowcy zwracają również uwagę na przepisy dotyczące odbierania prokuratorom prowadzonych spraw. Choć reforma ma formalnie ograniczyć takie praktyki, proponowane rozwiązania pozostawiają przełożonym możliwość ingerowania w przydział postępowań.

Poważny niepokój budzi ponadto plan likwidacji prokuratur regionalnych i wprowadzenia jednolitego statusu prokuratora. Według autorów opinii może to prowadzić do degradacji wielu śledczych oraz pracowników administracyjnych.

Szczególnie kontrowersyjny jest pomysł okresowego oceniania prokuratorów. Dwie negatywne oceny kompleksowe mogłyby stanowić podstawę do odwołania ze stanowiska. Związek ostrzega, że taki mechanizm może stać się narzędziem nacisku na osoby prowadzące niewygodne postępowania.

Związkowcy krytykują także osłabienie związku między statusem zawodowym i wynagrodzeniami prokuratorów oraz sędziów.

Co istotne, środowisko prokuratorskie nie kwestionuje samej idei oddzielenia prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości. Domaga się jednak rozwiązań, które rzeczywiście zabezpieczą niezależność śledczych przed każdą większością parlamentarną.