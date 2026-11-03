Media: Policjanci masowo biorą zwolnienia lekarskie

O sprawie informuje portal wPolityce.pl twierdząc, iż powodem działań policjantów jest niechęć do udziału w działaniach związanych z demonstracją przed Trybunałem Konstytucyjnym. Funkcjonariusze mają też – wedle ustaleń dziennikarzy – masowo zaopatrywać się w oświadczenia, w ramach którego żądają pisemnego potwierdzenia wydanych poleceń i rozkazów.

– „To kolejny z wielu przykładów niezadowolenia wśród szeregowych policjantów. Jest też kwestia odpowiedzialności prawnej. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce brać udziału w nielegalnych działaniach”

– pisze wPolityce.pl.