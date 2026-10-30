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Wojsko

Armia wzywa 245 tysięcy Polaków. Kto będzie musiał się stawić?

Od lutego 2027 roku do wojskowych komisji lekarskich trafi około 245 tysięcy osób. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Obrony Narodowej będzie to jedna z największych kwalifikacji wojskowych w ostatnich latach.

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Polscy żołnierze
Polscy żołnierze · fot. Unsplash.com - Daniel Silva

Jak podaje portal Forsal.pl, tegoroczna odsłona rusza w wyjątkowo napiętym momencie. Wojna w Ukrainie trwa od czterech lat. Do tego dochodzą rosyjskie ataki dronowe czy akty dywersji.

Pobór obowiązkowy zawieszono w Polsce ponad dziesięć lat temu, ale państwo nadal sprawdza, kogo można by powołać w razie potrzeby. Kwalifikacja ma ocenić zdolność fizyczną i psychiczną do ewentualnej służby, a nie automatycznie wcielać do armii. W pierwszej kolejności stawić się muszą mężczyźni urodzeni w 2008 roku.

Obowiązek dotyczy też roczników 2003–2007, jeśli nie mają jeszcze kategorii zdolności. W tej grupie są również ci, których komisje w latach 2025 i 2026 uznały za czasowo niezdolnych. Listy obejmują ponadto osoby poniżej 60. roku życia z nieuregulowanym statusem wojskowym.

Kwalifikacja dotyczy także kobiet z roczników 2000–2008, jeśli mają przydatne dla armii wykształcenie lub umiejętności. Wezwane mogą być też studentki i absolwentki kierunków medycznych oraz weterynaryjnych, a także studentki psychologii.

Źródło: Forsal.pl

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