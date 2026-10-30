Akt oskarżenia przeciwko organizatorom przerzutu migrantów

Postępowanie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Legnicy, następnie akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Legnicy.

Ustalenia

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni obywatele Ukrainy odpowiadali za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców przybywających z terytorium Litwy i Białorusi. Ich zadaniem było pozyskiwanie i koordynowanie kierowców, którzy mieli przewozić migrantów w rejon polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej granicy. Stamtąd cudzoziemcy mieli trafiać do krajów Europy Zachodniej.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w 2025 roku grupa mogła zorganizować nielegalne przekroczenie granicy co najmniej kilku cudzoziemcom, w tym obywatelom Etiopii i Erytrei.

W związku z tą sprawą, zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało wcześniej, w odrębnym postępowaniu, także dwóch obywateli Mołdawii.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.