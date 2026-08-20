Totalny HIT! Szczerba o sobie i Tusku: „Mądrzy ludzie”

Koalicja Obywatelska szła do wyborów ze 100 obietnicami, wśród których była obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Po trzech latach rządów jednak Donald Tusk oświadczył, że obietnica ta nie zostanie zrealizowana przed końcem kadencji.

- „Nie rezygnujemy z tego, ale tak bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 2027 i w roku 2028, bo zakładam, że przez te dwa lata jeszcze będziemy mieli ten wielki wysiłek na rzecz obronności, to kwota wolna jest mało realna, ale nie chcę z tego w żadnym wypadku rezygnować”

- powiedział premier.

Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News poseł PiS Krzysztof Lipiec.

- „W polityce ważna jest wiarygodność, przecież obiecywaliście w kampanii podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. I co? I dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia?”

- zwrócił się do obecnego w studiu europosła Michała Szczerby.

Za polityka obozu władzy odpowiedzieć postanowił prowadzący program red. Przemysław Szubartowicz, który wskazał, że premier Donald Tusk tłumaczył to wydatkami na obronność.

- „Donald Tusk tak dzisiaj powiedział, a pan poseł to powtórzył”

- przyznał poseł Lipiec, wskazując na Michała Szczerbę.

- „Mądrzy ludzie myślą podobnie”

- odpowiedział europoseł Szczerba.