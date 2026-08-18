Oficjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera jest prof. Przemysław Czarnek – profesor nauk prawnych, były wojewoda lubelski oraz były minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Czarnek został wyznaczony na kandydata parę miesięcy temu, a jego misja to odbudowanie pozycji PiS po prawicowej stronie sceny politycznej oraz walka o wyborców ugrupowania Grzegorza Brauna.

Tymczasem schizma w PiS i opuszczenie partii przez Mateusza Morawieckiego i jego ludzi stworzyło asumpt do dyskusji na temat alternatyw wobec kandydatury Czarnka.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej, respondenci usłyszeli pytanie, kto ich zdaniem powinien kandydować na premiera z ramienia PiS: Przemysław Czarnek, Tobiasza Bocheńskie, Zbigniew Bogucki, Dominik Tarczyński, Jarosław Kaczyński bądź Patryk Jaki.

Jego wyniki z pewnością nie będą dla kierownictwa PiS powodem do satysfakcji. Najwięcej głosów nie zdobył bowiem żaden z wymienionych wyżej polityków.

31,1 proc. – taki odsetek głosujących wybrał w sondażu opcję „nie wiem”.

Aż 32,5 proc. badanych wybrało z kolei opcję „żaden z powyższych”.

Spośród wymienionych wyżej polityków prowadzi zaś w dalszym ciągu oficjalny kandydat PiS na premiera – Przemysław Czarnek. W roli kandydata PiS na premiera widzi go 7,4 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazł się Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, na którego postawiło 6,9 proc. badanych. Podium zamknął Dominik Tarczyński z wynikiem na poziomie 6,8 proc. wskazań.

W dalszej kolejności znajdują się Patryk Jaki (6,1 proc.) i Jarosław Kaczyński (5,4 proc.). Stawkę zamyka Tobiasz Bocheński, którego w roli kandydata PiS na premiera widziałoby 3,8 proc. ankietowanych.