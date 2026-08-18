Do głosowania miało dojść w czasie spotkania watykańskiej komisji w 2016 r. Spośród zgromadzonych 21 uznało, iż zjawiska w słynnej obecnie miejscowości nie mają charakteru nadprzyrodzonego, 9 uznało je za nadprzyrodzone, a trzech pozostałych wyraziło przekonanie, że ich charakter nadprzyrodzony nie został udowodniony.

Dziennikarz, publikując te rewelacje 17 sierpnia na swoim blogu „Il Segno di Giona”, pisze, że owych sześciu ekspertów podważających prawdziwość objawień (trzech z nich to kardynałowie) należało do tych, którzy oddali 21 głosów podważających nadprzyrodzoność. Co więcej, według nich nie było w Medziugorie żadnej „mariofanii”, ale raczej „satanofania”. Stąd mieli się oni domagać tzw. „damnatio memoriae” wobec „wizjonerów”, czyli „potępienia ich pamięci” albo inaczej wymazania z pamięci.

Szóstka ekspertów domagała się także pełnej rehabilitacji miejscowych biskupów – Pavao Žanicia i Ratko Pericia – którzy przeciwstawiali się rzekomym objawieniom z Medziugorie. Eksperci ci zalecali, by w tym przypadku nie wykorzystywać szkodliwie dobrej wiary pielgrzymów. Jak twierdzi Murgia, odrzucili oni wcześniejsze ustalenia komisji międzynarodowej powołanej w 2010 r. za czasów Benedykta XVI pod przewodnictwem kard. Camillo Ruiniego, wskazując na braki w dokumentacji. Powołali się też na Deklarację z Zadaru z 1991 r. wydaną przez ówczesny episkopat Jugosławii.

Gaetano Masciullo na łamach „Life Site News” przypomina, że komisja z czasów Benedykta XVI, badając zjawiska, które zaczęły się w Medziugorie w czerwcu 1981 r., „była generalnie bardziej otwarta na możliwość nadprzyrodzonych źródeł, szczególnie odnośnie początkowych rzekomych objawień z roku 1981”. Po przeanalizowaniu raportu komisji Ruiniego papież Franciszek skierował sprawę do Kongregacji Nauki Wiary, a to doprowadziło z kolei do tajnych konsultacji 17 września 2016 r.

Papież Franciszek w maju 2019 r. zezwolił na pielgrzymki do Medziugorie, ale bez oficjalnej deklaracji co do nadprzyrodzonego charakteru zjawisk tam występujących. Z kolei w maju 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary ogłosiła nowe normy dotyczące rzekomych zjawisk nadprzyrodzonych, zgodnie z którymi podkreślano przede wszystkim ich owoce duszpasterskie i duchowe. Mniej istotne było wydanie pozytywnego oświadczenia co do nadprzyrodzonego źródła takich zjawisk.

Nota na temat doświadczenia duchowego związanego z Medziugorie, którą opublikował kard. Víctor Manuel Fernández 9 września 2024 r., odróżnia „elementy pozytywne i budujące” od tych, „które należy pominąć”. W dokumencie mówi się o orędziach Matki Bożej i o Jej wezwaniach „o mało prawdopodobnym nadprzyrodzonym charakterze, takich jak te, w których Matka Boże wydaje polecenia dotyczące dat, miejsc, spraw praktycznych i podejmuje decyzje w zwykłych sprawach”.

„Rozsądnym byłoby, aby wierni, kierując się roztropnością i zdrowym rozsądkiem, nie traktowali tych szczegółów poważnie ani nie przywiązywali do nich wagi. Należy zawsze pamiętać, że w tym, podobnie jak i w innych doświadczeniach duchowych i domniemanych zjawiskach nadprzyrodzonych, mieszają się elementy pozytywne i budujące z innymi, które należy pominąć. Nie powinny one jednak prowadzić do lekceważenia bogactwa i dobra zawartych w propozycji Medziugoria do końca” – stwierdza dokument.

Tymczasem Murgia we wcześniejszym wpisie z 6 sierpnia tego roku wyraził opinię, że wyniki głosowania z 2016 r. pokazują podział w łonie samego Kościoła, który częściowo wciąż trwa. Jego zdaniem Kościół katolicki stanął w przypadku Medziugoria wobec ryzyka „bardzo głębokiego pęknięcia. Niemal schizmy”.