Generał potwierdza opóźnienia dostaw Patriotów dla Polski

Gen. Nowak został zapytany o wpływ rosnącego zapotrzebowania amerykańskich sił zbrojnych na realizację kontraktów zawartych przez Polskę.

– Jest to bardzo widoczne, jeżeli chodzi o pociski PAC-3 MSE do systemów Patriot – będą one na pewno opóźnione – powiedział dowódca operacyjny.

Generał przyznał również, że nie ma dziś pewności, czy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zostaną zrealizowane wszystkie kontrakty dotyczące systemów HIMARS.

Kluczowa amunicja dla polskiej obrony powietrznej

PAC-3 MSE to jedne z najważniejszych pocisków przechwytujących używanych przez system Patriot. Są przeznaczone przede wszystkim do zwalczania pocisków balistycznych i innych zaawansowanych celów powietrznych.

Problem jest istotny, ponieważ Polska intensywnie rozbudowuje system obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Pierwsza faza obejmowała zakup dwóch baterii Patriot, natomiast druga przewiduje pozyskanie kolejnych sześciu baterii, czyli 48 wyrzutni. Według dotychczasowych planów mają one trafiać do Polski w latach 2027–2029.

Słowa gen. Nowaka są tym bardziej znaczące, że jeszcze we wrześniu MON informowało w odpowiedzi na interpelację poselską, iż proces pozyskiwania kolejnych pocisków PAC-3 MSE przebiega zgodnie z harmonogramem. Obecna wypowiedź dowódcy operacyjnego wskazuje, że sytuacja uległa zmianie.

Generał zwrócił również uwagę na problem kosztów obrony przed dronami.

– Musimy mieć, zbudować cały wachlarz możliwości, począwszy od tanich systemów antydronowych, kończąc na platformach bardzo drogich – podkreślił.

Zaapelował także o uproszczenie procedur zakupowych i szybsze wprowadzanie nowego sprzętu do służby.

– Nie żyjemy w świecie pokoju – jesteśmy w fazie przejściowej – zaznaczył gen. Nowak.

Polska wydaje miliardy dolarów na rozbudowę obrony powietrznej i artylerii rakietowej. Same systemy nie wystarczą jednak bez odpowiedniego zapasu amunicji. Dlatego potwierdzone przez dowódcę operacyjnego opóźnienia w dostawach PAC-3 MSE mają bezpośrednie znaczenie dla tempa budowania polskich zdolności obronnych.