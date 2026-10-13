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Kuchnia i przepisy

Dynia „po chińsku”. Przepis idealny na jesień!

Dynia po chińsku, w nieco zmodyfikowanej, „spolszczonej” wersji, to idealny pomysł na jesienny obiad.

1 min czytania
Smażona dynia
Smażona dynia · fot. Ilustracyjne - AI

Składniki: 

  • dynia, 
  • mąka kukurydziana, 
  • olej, 
  • słodki sos chilli, 
  • jajko, 
  • sól, 
  • szczypiorek.

Wykonanie:

  1. Pół szklanki sosu chilli blendujemy z wydrążonym z ugotowanego na twardo jajka żółtkiem i małą szczyptą soli. W ten sposób powstaje sos do dyni.
  2. Następnie do głębokiej patelni nalewamy sporą ilość oleju i rozgrzewamy. 
  3. Na rozgrzanym oleju układamy kawałki obtoczonej w mące kukurydzianej dyni. Zarumienione kawałki przekładamy na ręcznik papierowy. 
  4. Następnie przekładamy na talerz i polewamy sosem. 
  5. Całość ozdabiamy cienko pokrojonym szczypiorkiem.

Źródło: Za: przepisytv.blogspot.com

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