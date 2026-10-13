Składniki:
- dynia,
- mąka kukurydziana,
- olej,
- słodki sos chilli,
- jajko,
- sól,
- szczypiorek.
Wykonanie:
- Pół szklanki sosu chilli blendujemy z wydrążonym z ugotowanego na twardo jajka żółtkiem i małą szczyptą soli. W ten sposób powstaje sos do dyni.
- Następnie do głębokiej patelni nalewamy sporą ilość oleju i rozgrzewamy.
- Na rozgrzanym oleju układamy kawałki obtoczonej w mące kukurydzianej dyni. Zarumienione kawałki przekładamy na ręcznik papierowy.
- Następnie przekładamy na talerz i polewamy sosem.
- Całość ozdabiamy cienko pokrojonym szczypiorkiem.
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