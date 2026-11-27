W piątek, 27 listopada, rosyjski wicepremier Aleksandr Nowak przyznał, że tegoroczne wydobycie ropy wyniesie około 494 mln ton.

– Według danych Ministerstwa Energetyki około 494 mln ton. Mniej więcej na tym poziomie. Ale zobaczymy, jak będzie do końca roku – powiedział Nowak podczas rosyjsko-tureckiego forum biznesowego, cytowany przez agencję Interfax.

Oznacza to spadek o 3,4 proc. wobec 2025 roku i aż o 12 proc. w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem, kiedy Rosja wydobywała około 560 mln ton ropy rocznie.

Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, rosyjski przemysł naftowy znalazł się pod presją kilku niekorzystnych zjawisk jednocześnie. Ukraińskie drony systematycznie atakują rafinerie i terminale przeładunkowe, ograniczając możliwości przerobu i eksportu surowca.

Analityk banku UBS Giovanni Staunovo zwraca uwagę, że przestoje rosyjskich rafinerii doprowadziły do spadku przerobu ropy do poziomu najniższego od dwóch dekad. Problemy z eksportem nadwyżek zmuszają natomiast koncerny do ograniczania wydobycia.

Jeszcze poważniejszym zagrożeniem dla Kremla jest wyczerpywanie się złóż odkrytych w czasach Związku Radzieckiego. W Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym, odpowiadającym za około 40 proc. rosyjskiego wydobycia, produkcja spadła od 2009 roku o około 20 proc.

– Wydaje się, że dla Rosji era łatwo dostępnej ropy z Zachodniej Syberii dobiega końca – ocenił Gabriel Collins, ekspert Baker Institute, cytowany przez „The Moscow Times”.

Rosyjskie przedsiębiorstwa próbują przeciwdziałać spadkom, zwiększając liczbę odwiertów poziomych. Jednak sankcje ograniczające dostęp do zachodniego sprzętu, technologii i finansowania dodatkowo utrudniają eksploatację coraz trudniejszych złóż.

Niepokojące dla Moskwy są także prognozy zawarte w rosyjskiej strategii energetycznej do 2050 roku. W scenariuszu inercyjnym wydobycie mogłoby spaść do 287 mln ton rocznie, a eksport zmniejszyć się z 234 do zaledwie 79 mln ton.

Jeszcze bardziej dramatyczny dla Kremla jest scenariusz stresowy, uwzględniający zaostrzenie sankcji i ograniczanie światowego zapotrzebowania na paliwa kopalne. Zakłada on spadek wydobycia do 171 mln ton oraz całkowite ustanie eksportu ropy w 2050 roku.