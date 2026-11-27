Tymczasem zawetowana ustawa przewidywała nie tylko obniżki, ale również podwyżki podatków. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z kolejną próbą przykrycia problemów rządu politycznym spektaklem.

– Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki – napisał Donald Tusk na X.

Premier zareagował w ten sposób na piątkowe weto prezydenta wobec ustawy zmieniającej zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Rząd proponował podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie 24-procentowej stawki dla dochodów pomiędzy 130 a 150 tys. zł. Jednocześnie jednak zamierzał zwiększyć CIT z 19 do 22 proc. dla dużych przedsiębiorstw, podnieść daninę solidarnościową oraz ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtu.

O tych mniej wygodnych elementach reformy premier w swoim świątecznym wpisie oczywiście już nie wspomniał.

Na manipulacyjny charakter tej narracji zwrócił uwagę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Panie Premierze, nie każda ustawa zapakowana w świąteczny papier jest prezentem dla Polaków. A Grincha najlepiej poszukać przed lustrem – odpowiedział Tuskowi.

Rzecznik przypomniał również niezrealizowaną obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, zarzucając rządzącym „Himalaje hipokryzji”.

Kancelaria Prezydenta wskazuje, że proponowana obniżka PIT nie przyniosłaby korzyści dziewięciu na dziesięciu podatników rozliczających się według skali. Z kolei podwyżki dla przedsiębiorców mogłyby, według prezydenckich doradców, przełożyć się na wyższe ceny towarów i usług.

Po raz kolejny Tusk zamiast merytorycznej dyskusji wybrał tym razem Grincha, świąteczne emocje i próbę przedstawienia prezydenta jako człowieka odbierającego Polakom pieniądze.

Obrażanie przeciwnika przy pomocy postaci z dziecięcej opowieści zdecydowanie nie zastąpi ani reformy podatkowej, ani odpowiedzialności za państwo. No bo po co, skoro już sią na trzy emerytury, a Polacy… co tam Polacy…