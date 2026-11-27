Sport może prowadzić do wzrostu duchowego

Papież przypomniał, że sport od początku działalności CSI był rozumiany nie tylko jako aktywność fizyczna, ale jako narzędzie integralnego rozwoju człowieka – jego charakteru, relacji społecznych i życia duchowego. Przywołując nauczanie Piusa XII, wskazał na wartości sportu, takie jak uczciwość, odwaga, wytrwałość, zdecydowanie i braterstwo, które stanowią fundament dojrzałego życia i mogą prowadzić do wzrostu duchowego.

Sport szkołą życia

Papież wskazał, że sport uczy szacunku dla innych, odpowiedzialności, współpracy, umiejętności przyjmowania porażek i radości ze wspólnego osiągania celów. Zwrócił uwagę, że znaczenie sportu wykracza poza sprawność fizyczną i służy „duchowemu wzrostowi osoby ludzkiej”.

Sport zapobiega izolacji

Leon XIV wskazał współczesne wyzwania, przed którymi stoją młodzi. Wymienił samotność, izolację i nadmierne korzystanie z internetu oraz mediów społecznościowych. Powiedział, że sport pomaga im wyjść z izolacji w świecie wirtualnym, spotkać drugiego człowieka, doświadczyć wspólnoty, wysiłku i bezpośrednich relacji. Jak zauważył, „dobrze prowadzone kluby sportowe mogą kształtować młodych o osobowości otwartej, bogatej w wartości ludzkie i duchowe”.

Sport, szkoła, wspólnota Kościoła

Szczególne znaczenie Papież przypisał współpracy, która powinna łączyć sport z parafią, szkołą i wspólnotą Kościoła. Powiedział, że sport przeżywany po chrześcijańsku, staje się przestrzenią wychowania w duchu altruizmu, szacunku, solidarności i braterstwa. „Może być również drogą ewangelizacji – podkreślił Papież – poprzez którą młodzi odkrywają sens wiary i obecność Chrystusa w codziennym życiu”.

Misja asystentów kościelnych

Jak wskazał Ojciec Święty, chodzi przede wszystkim o towarzyszenie młodym, słuchanie ich, wspieranie w trudnościach i budowanie relacji. Leon XIV podkreślił, że obecność asystentów kościelnych, „dyskretna, ale stała”, jest świadectwem bliskości Kościoła, bo właśnie poprzez osobiste spotkanie, dialog, modlitwę, Słowo Boże i sakramenty asystent pomaga młodym dojrzewać w wierze i budować prawdziwą przyjaźń.

Ojciec Święty zachęcił do kontynuowania tej misji z zaangażowaniem i ufnością, powierzając ją Bogu za wstawiennictwem Maryi, św. Piotra Jerzego Frassatiego i świętych patronów młodzieży.