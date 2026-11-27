Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak zaprezentował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej opinię zespołu biegłych, wedle której przyczyną katastrofy smoleńskiej była seria błędów pilotów. Mieli oni zbyt późno podejść do lądowania, błędnie ocenić wysokość samolotu czy kontynuować zniżania poniżej 120 metrów pomimo braku widoczności pasa startowego. Powołani przez PK biegli stwierdzili, że w panujących wówczas warunkach nie było możliwości bezpiecznego lądowania. Zaznaczyli też, że rosyjscy kontrolerzy przekazywali pilotom nieprawdziwe informacje, zapewniając o właściwym kursie i wysokości i nie nakazali przerwania lądowania w odpowiednim momencie. Ponadto, jak relacjonował prok. Nowak, w opinii międzynarodowego zespołu biegłych wskazano na niedofinansowanie, niewystarczające szkolenia i braki kadrowe w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, odpowiadającego za organizację lotu oraz na wybór lotniska doraźnie przywróconego do obsługi polskich lotów. Wedle przedstawionych przez prokuraturę ustaleń biegłych, w ostatnich minutach lotu do kabiny pilotów miała wchodzić osoba prowadząca rozmowy niezwiązane z wykonywanym manewrem, co mogło rozproszyć dowódcę samolotu. Wedle tej opinii nie doszło do awarii samolotu ani wybuchu.

Antoni Macierewicz: Dlaczego nie przekazał pan tej informacji?

W konferencji wziął udział poseł PiS i b. szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz, który w czasie przeznaczonym na pytania postanowił zabrać głos.

– „Mam takie podstawowe pytanie do pana związane z identyfikacją także przez tych ekspertów, których pan cytuje. Trzy osoby, które zostały objęte fragmentami materiałów wybuchowych. Oni to dokładnie opisali, że tak było. Dlaczego nie przekazał pan tej informacji, a to jest informacja kluczowa wskazująca na proces wybuchowy. Jeżeli pan pozwoli...”

– mówił parlamentarzysta.

Prok. Nowak jednak przerwał jego wypowiedź.

– „Nie, nie pozwolę, szanowny panie, nie jest pan dziennikarzem, to jest konferencja”

– stwierdził rzecznik PK.

– „Możliwe, ale pan przekazuje częściowo tylko informacje tego raportu, który pan referuje. Zapomniał pan także powiedzieć, jak wiele elementów materiałów wybuchowych zostało zidentyfikowanych właśnie przez tę ekspertyzę”

– kontynuował poseł Macierewicz.

Ostatecznie, po krótkiej wymianie zdań poseł opuścił salę.