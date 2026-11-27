Powołując się na troskę o bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz skargi mieszkańców, stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ten sposób rządzący chcą usunąć sprzed gmachu demonstrantów, którzy protestują przeciwko siłowemu przejęciu kontroli nad tą instytucją. Wcześniej z Rafałem Trzaskowskim i komendantem warszawskiej policji spotkała się w tej sprawie nawet sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która twierdzi, że kieruje pracami TK. Plany rządzących pokrzyżował jednak warszawski Sąd Okręgowy, który uchylił decyzję władz stolicy.

– „Wolność zgromadzenia jest jednym z warunków istnienia społeczeństwa demokratycznego. Gwarantuje obywatelom wpływ na władzę publiczną”

– przypomniała sędzia Anna Bonkowska-Kubek.

Trzaskowski zapowiada odwołanie

Do decyzji sądu prezydent Warszawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– „Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie”

– napisał polityk obozu wysyłającego kordon policji przed TK.