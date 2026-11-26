Poseł KO Roman Giertych jest obrońcą Przemysława Krala – szefa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Zaangażowanie w tę sprawę jako adwokat nie przeszkadza parlamentarzyście w wykorzystywaniu jej w debacie politycznej. Odnosząc się do zarzutów dot. potencjalnego konfliktu interesów, poseł Giertych sam przyznał, że w tej sprawie „są zbieżne jego intencje o charakterze politycznym, czyli ujawnienie prawdy oraz zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych z interesami mojego klienta”. Politycznie sprawa ma uderzać w byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, któremu zarzuca się niejasne powiązania z Kralem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych głos zabrał dziś sam poseł Ziobro, zwracając się bezpośrednio do posła Giertycha.

– „Giertych, słuchaj uważnie. Twój zaufany »Foka« już jest oskarżony. Ty, herszt tej grupy, powinieneś siedzieć obok niego”

– napisał.

– „Myślisz, że uratują cię pomówienia i dowody fabrykowane przeciwko mnie w sprawie Krala? Grubo się mylisz. Wrabianie niewinnego człowieka rękami przestępcy kończy się w kryminale. Na lata. Odpowiesz za obie sprawy”

– dodał.