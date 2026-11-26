Trwa absurdalna próba przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez kilku sędziów powołanych w czasie obecnej kadencji Sejmu, z których część wciąż nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta. Dziś trzech z tych sędziów: Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski orzekło o zawieszeniu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres 12 miesięcy. Posiedzenie tzw. sądu dyscyplinarnego odbyło się mimo nieobecności sędziego Stanisława Piotrowicza, wylosowanego na rzecznika dyscyplinarnego.

Nowy ruch sędziów powołanych przez obecną większość stanie się pretekstem by dalej siłowo uniemożliwiać prezesowi TK wejście na teren trybunału. Wcześniej pretekstem była decyzja sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła, że zawiesiła prezesa i wiceprezesa TK, przejmując kierownictwo nad trybunałem.