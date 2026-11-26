Według ustaleń dziennikarzy WP w koszalińskim szpitalu proste zabiegi na kręgosłupie rozliczano jako znacznie bardziej skomplikowane operacje, wymagające hospitalizacji pacjentów.

Pierwsza kontrola NFZ, przeprowadzona w 2024 roku, objęła 335 przypadków z 2022 roku. Wszystkie zostały zakwestionowane. Zamiast procedur wymagających pobytu w szpitalu pacjentom wykonywano krótkie ostrzyknięcia stawów kręgosłupa lekami sterydowymi, niekiedy połączonymi ze środkami znieczulającymi.

Zabiegi trwały średnio siedem minut, a szpital wystawiał za nie rachunki czterokrotnie wyższe od należnych. Finansowe konsekwencje kontroli wyniosły blisko 1,5 mln zł.

NFZ zakwestionował 148 ze 150 zabiegów

Kolejna kontrola ujawniła jeszcze poważniejsze nieprawidłowości. Tym razem sprawdzono między innymi 150 zabiegów rozliczonych pod kodem H52, oznaczającym operacje kręgosłupa z zastosowaniem implantów. Aż 148 z nich zostało zakwestionowanych.

Jak ustalono, zamiast skomplikowanych operacji lekarze mieli wykonywać zastrzyki z żelu DiscoGel lub podawać mieszankę sterydu i leku znieczulającego. Czynności trwały od kilkudziesięciu sekund do pięciu minut, a rachunek wystawiany NFZ sięgał niemal 28 tys. zł.

– To nie jest żaden implant – podkreślił w rozmowie z WP dr Wojciech Wasilewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii, odnosząc się do stosowania preparatu DiscoGel.

Fundusz uznał, że podawanie tego żelu nie jest świadczeniem gwarantowanym, a więc nie powinno być finansowane z publicznych pieniędzy.

Finansowe skutki drugiej kontroli określono na blisko 7 mln zł. Łącznie obie kontrole przyniosły konsekwencje finansowe sięgające około 8,5 mln zł.

Jak czytamy, może to być jedynie niewielka część całej sprawy. Dziennikarze WP oszacowali, że gdyby wszystkie zabiegi rozliczane w latach 2021–2025 pod kodami H52 i H55 wykonywano według zakwestionowanego schematu, kwota nienależnie wypłaconych środków mogłaby wynieść nawet 100–120 mln zł. Jest to jednak szacunek redakcji, a nie ostateczne ustalenie NFZ.

Dodatkowe kontrowersje budzą wynagrodzenia w placówce. Według danych uzyskanych przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska w 2025 roku aż 17 osób zarobiło w szpitalu ponad milion złotych. Rekordowe roczne wynagrodzenie wyniosło blisko 2,6 mln zł. Nie wiadomo jednak, czy wśród najlepiej zarabiających znaleźli się lekarze oddziału neurochirurgii.

Przewodniczącym Rady Społecznej szpitala jest senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Polityk przekonuje, że placówka miała zgodę NFZ na wykonywanie spornych procedur, a finansowe konsekwencje kontroli określa jako korektę, nie karę. Fundusz zaprzeczył jednak, by dysponował dokumentem potwierdzającym taką zgodę.

– Szpital musi to uregulować – przyznał Gawłowski w rozmowie z WP.

Narodowy Fundusz Zdrowia skierował już zawiadomienie do organów ścigania. Według ustaleń WP 29 października sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Nie potwierdzono jeszcze, czy wszczęto postępowanie.

Dziennikarze zwrócili się również do władz szpitala o wyjaśnienia, jednak do czasu publikacji materiału nie otrzymali odpowiedzi na zadane pytania.